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Маск сделал очередное скандальное заявление: считает, что россия может уничтожить Европу и США за 30 минут

Маск сделал очередное скандальное заявление: считает, что россия может уничтожить Европу и США за 30 минут

КИЕВ. 15 октября. УНН. Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск на этот раз заявил, что россия может уничтожить ракетными ударами Европу и США за 30 минут. Об этом он написал в своем Twitter, комментируя вероятность применения россией ядерного оружия, передает УНН.

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"россия способна полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерных ракет менее чем за 30 минут и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает. Конечно, было бы безумием их использовать, но безумие вообще оказаться в такой ситуации", - написал он.

Дополнение

Сегодня Маск также заявил, что россия пытается "убить" сеть спутниковой связи Starlink, которую используют на фронте.

Ранее компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование Starlink в Украине.

Илон Маск подтвердил отказ финансировать обслуживание станций Starlink в Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, ядерное оружие, Европа
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