Ермак - новому президенту МККК: 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на линию разграничения на Донбассе

КИЕВ. 15 октября. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор в режиме видеосвязи с новым президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Эггер и отметил, что 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на линию разграничения на востоке Украины, пишет УНН со ссылкой на сайт ОП.

Детали

Во время разговора Ермак отметил, что ситуация с нарушением прав человека на оккупированных территориях Украины является такой, которой Европа и мир не видели в течение десятилетий. Это касается и обращения с пленными украинскими военными и гражданскими в местах содержания.

Председатель ОП призвал Эггер сделать все возможное для направления миссии Красного Креста в колонию в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, где в конце июля в результате террористического обстрела со стороны российских оккупантов было убито более 50 защитников Украины. По его словам, наше государство со своей стороны готово всячески способствовать такой миссии.

Он убежден, что 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на линию разграничения на востоке Украины. Это стало бы очень важным шагом.

Мирьяна Эггер сделала акцент на важности того, чтобы сотрудники МККК имели доступ к военнопленным, в частности в Еленовке.

“Это – мой приоритет. И мы будем продолжать требовать получения доступа”, – подчеркнула президент Красного Креста.

Напомним

Накануне руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил о том, что Украина дала Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Еленовке, где удерживаются украинские военнопленные.

В ответ в МККК подчеркнули, что готовы выполнить требование, но им необходимо получить доступ “на местах”.