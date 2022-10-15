Польский оператор сообщил о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба"

КИЕВ. 15 октября. УНН. Нефтегазовый концерн PERN сообщил об устранении повреждений и возобновлении поставок нефти по трубопроводу “Дружба”, на котором 12 октября была обнаружена утечка. Об этом информирует польское издание Portal Samorzadowy, передает УНН.

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“Технические службы PERN в субботу восстановили полную работоспособность поврежденного трубопровода, который поставляет сырую нефть немецким клиентам. Сейчас поставки осуществляются по обоим трубопроводам западного участка”, - говорится в сообщении компании.

Детали

Как сообщили пожарные, после инцидента одна из двух линий магистрали была разгерметизирована, а в Журавице (Куявско-Поморское воеводство) произошел разлив нефти.

Дополнение

12 октября стало известно, что на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», идущего из рф, в Польше обнаружена утечка. Информацию подтвердил оператор польского участка PERN.

Сбой произошел во вторник вечером в городе Ланя в Куявско-Поморском воеводстве. Повреждение произошло на магистральном трубопроводе, по которому нефть поступает в Германию.

Оператор заверил, что другие элементы инфраструктуры PERN, включая Поморский участок, через который перекачивается сырая нефть, поступающая танкерами в Польшу, а затем и в Германию, работают в штатном режиме.

Оператор сообщил, что место происшествия охраняется.