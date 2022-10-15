Новости: Общество
15 октября 2022, 17:16 • Тоня Туманова • 17850
Призрак Винницы: появились кадры с пилотом, который сбил пять "шахидов" и две ракеты
КИЕВ. 15 октября. УНН. Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов показал видео с пилотом, который сбил 5 "шахидов" и 2 ракеты, а затем успешно катапультировался, передает УНН.
Детали
На видео указано, что пилот защитил Винницкую область от дронов-камикадзе, а когда в его самолет попали обломки - отвел самолет и успешно катапультировался.
"Пилот выжил и стал героем для винничан", - говорится в титрах.
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Источник: УНН
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