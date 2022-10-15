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Призрак Винницы: появились кадры с пилотом, который сбил пять "шахидов" и две ракеты

Призрак Винницы: появились кадры с пилотом, который сбил пять "шахидов" и две ракеты

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов показал видео с пилотом, который сбил 5 "шахидов" и 2 ракеты, а затем успешно катапультировался, передает УНН

Детали

На видео указано, что пилот защитил Винницкую область от дронов-камикадзе, а когда в его самолет попали обломки - отвел самолет и успешно катапультировался.

"Пилот выжил и стал героем для винничан", - говорится в титрах.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Винница и Винницкая область
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