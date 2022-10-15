Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
7530

"Зерновая инициатива": из украинских портов вышло еще 7 судов с зерном для Азии и Европы

"Зерновая инициатива": из украинских портов вышло еще 7 судов с зерном для Азии и Европы

фотогалерея

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня из украинских портов вышло 7 судов со 101 тыс. тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Азии и Европы, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.

Цитата

"15 октября, в рамках реализации "зерновой инициативы", из портов "Одесса" и "Южный" вышло 7 судов со 101 тыс. тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении.

Добавим

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием учитывая сегодняшние суда, экспортировано 7,5 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 341 судно с агропродукцией которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и россия отдельно) по безопасному проходу судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения рф 24 февраля.

Украина является крупным экспортером зерна, поэтому блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку зашло в порт Одесской области 6 августа.

Источник: УНН
Теги: зерно, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.