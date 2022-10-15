"Зерновая инициатива": из украинских портов вышло еще 7 судов с зерном для Азии и Европы

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня из украинских портов вышло 7 судов со 101 тыс. тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Азии и Европы, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.

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"15 октября, в рамках реализации "зерновой инициативы", из портов "Одесса" и "Южный" вышло 7 судов со 101 тыс. тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении.

Добавим

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием учитывая сегодняшние суда, экспортировано 7,5 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 341 судно с агропродукцией которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и россия отдельно) по безопасному проходу судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения рф 24 февраля.

Украина является крупным экспортером зерна, поэтому блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку зашло в порт Одесской области 6 августа.