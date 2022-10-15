В Китае заявили, что могут решить вопрос Тайваня силой

КИЕВ. 15 октября. УНН. Спикер Коммунистической партии Китая Сунь Ели во время пресс-конференции в Пекине заявил, что Китай оставляет за собой право применить силу для решения вопроса Тайваня, однако приоритетом является мирное воссоединение с островом, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Воссоединение Китая и Тайваня отвечает интересам всех, включая соотечественников Тайваня", - заявил он.

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Он добавил, что Китай оставляет за собой право применить силу против Тайваня в качестве последнего средства при вынужденных обстоятельствах, хотя мирное воссоединение является его первым выбором.

"Президент Си Цзиньпин готов выиграть третий пятилетний срок на посту генерального секретаря правящей партии, самую влиятельную должность в стране, на съезде, который будет проходить в Большом зале народа в Пекине в течение недели, начиная с воскресенья", - подчеркнул Сунь Ели.

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Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что Тайвань не будет полагаться на других в своей защите.

Китай, который считает Тайвань своей территорией, провел крупномасштабные военные учения, чтобы продемонстрировать свое недовольство августовским визитом туда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

С тех пор китайские военные действия продолжаются, хотя и в гораздо меньшей степени. Китайские военные самолеты продолжали регулярно пересекать "срединную линию" в Тайваньском проливе, которая в течение многих лет была неофициальным барьером.