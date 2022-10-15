В Крыму военные рф запустили ракету: оккупационные власти заявляют о "тренировке" ПВО

КИЕВ. 15 октября. УНН. В оккупированном Севастополе из района Казачьей Бухты, где дислоцируется российская 810-я бригада морской пехоты, была запущена ракета, подконтрольные россии власти Севастополя заявили о работе ПВО "в тренировочном режиме", передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

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"Работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", – написал российский глава Севастополя Михаил Развожаев.

Телеграм-канал "Крымский ветер" опубликовал видео, на котором, как утверждается, местными жителями заснят пролет ракеты и слышен взрыв.

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Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам" и "работой ПВО". На фоне сообщений о взрывах в Севастополе начали проверять укрытия.