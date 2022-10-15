Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
10350

В Крыму военные рф запустили ракету: оккупационные власти заявляют о "тренировке" ПВО

В Крыму военные рф запустили ракету: оккупационные власти заявляют о "тренировке" ПВО

КИЕВ. 15 октября. УНН. В оккупированном Севастополе из района Казачьей Бухты, где дислоцируется российская 810-я бригада морской пехоты, была запущена ракета, подконтрольные россии власти Севастополя заявили о работе ПВО "в тренировочном режиме", передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Детали

"Работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", – написал российский глава Севастополя Михаил Развожаев.

Телеграм-канал "Крымский ветер" опубликовал видео, на котором, как утверждается, местными жителями заснят пролет ракеты и слышен взрыв.

Добавим

Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам" и "работой ПВО". На фоне сообщений о взрывах в Севастополе начали проверять укрытия.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.