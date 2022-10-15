В НБУ анонсировали начало работы с миссией МВФ на следующей неделе

КИЕВ. 15 октября. УНН. Национальный банк Украины анонсировал начало работы с миссией Международного Валютного Фонда на следующей неделе в Вене. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-службу НБУ на Facebook.

Детали

В эту пятницу в Вашингтоне состоялся ряд встреч в рамках Ежегодного собрания International Monetary Fund и Группы World Bank.

От Национального банка участие в Ежегодном собрании приняли участие заместители Председателя Сергей Николайчук и Юрий Гелетий и начальник Управления европейской интеграции и международных программ Владимир Кучин. Представители НБУ провели встречу с представителями миссии МВФ.

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“Продолжилась подготовительная работа с представителями миссии МВФ. Уделили внимание повестке дня совместной работы в Вене, которая состоится уже на следующей неделе, и обсудили макроэкономические тенденции, ситуацию на внутренних финансовых рынках, трансмиссию изменения учетной ставки в доходности рыночных инструментов и развитие долговых привлечений правительства на внутреннем рынке”, – говорится в сообщении.

Дополнение

13 октября Украина получила от Международного валютного фонда 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования.

12 октября Европейский инвестиционный банк перевел Украине дополнительные 550 млн евро, которые направят на ремонт поврежденной от ракетных ударов энергетической инфраструктуры.