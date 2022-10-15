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Расписывал генерал ВСУ: украинская снайперша Эмеральд вышла замуж на передовой

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вышла замуж на передовой, расписывал генерал ВСУ, передает УНН.

Детали

Муж снайперши - военный Евгений Стипанюк, пара познакомилась на войне. Брак военные заключили на передовой в День защитников и защитниц - 14 октября.

"Сегодня я стала официально женой военного. Это произошло на передовой и нас расписал Генерал ВСУ. Идеальнее свадьбы я и представить не могла!.. Эххх. Именно так. Скромно, быстро, среди военных" - написала Эмеральд.

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Публикация от Евгения Эмеральд (@emerald.evgeniya)

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ
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