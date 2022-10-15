Беспроигрышно для нас всех: Шольц призвал к расширению Евросоюза

КИЕВ. 15 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза, сказав на собрании европейских социал-демократов, что тогда он сможет лучше участвовать в глобальных делах, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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Как пишет издание, с момента вступления в должность "Шольц сделал расширение Европейского Союза на Балканы и другие страны главным направлением своей внешней политики". Это стало еще более актуальным после вторжения россии в Украину, которая в начале этого лета стала кандидатом на членство в ЕС.

«ЕС с 27, 30, 36 государствами, с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, может усилить свой вес в мире», — сказал Шольц на конгрессе.

Сейчас ЕС насчитывает 27 членов.

"Я привержен расширению ЕС. То, что ЕС продолжает развиваться на восток, является беспроигрышным для всех нас", - сказал он.