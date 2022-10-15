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Авиация ВСУ в течение суток нанесла 30 ударов: подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения врага

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 30 ударов: подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения врага

КИЕВ. 15 октября. УНН. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

По данным Генштаба, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 6 БпЛА и один вертолет врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели.

Напомним

Как сообщили в Генштабе, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 64 700 человек, 2524 танков, 242 вертолетов и сотен единиц военной техники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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