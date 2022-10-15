Взрыв на шахте в Турции: количество жертв возросло до 41

КИЕВ. 15 октября. УНН. Количество погибших в результате взрыва в угольной шахте в провинции Бартин на севере Турции достигло 41 человека. Об этом заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на на Reuters.

Детали

Ранее министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что 58 из 110 человек, которые работали в шахте, когда произошел взрыв, были спасены командами или выбрались сами.

Сойлу также сказал, что одного шахтера выписали из больницы, а 10 все еще находятся на лечении в Бартине и Стамбуле.

Власти заявили, что турецкая прокуратура начала расследование причин инцидента, но по предварительным данным, взрыв был вызван газом.

Министр энергетики Фатих Донмез заявил, что пожар в шахте был в основном локализован, но усилия по изоляции и охлаждению продолжаются после инцидента, который произошел на глубине 350 метров (0,2 мили) под землей.

Ранее

Как сообщал УНН, на угольной шахте на севере Турции произошел взрыв, погибли 25 человек.