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В Черном море находятся корабли рф с 12 ракетами "Калибр"

В Черном море находятся корабли рф с 12 ракетами "Калибр"

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Черном море находятся российские ракетоносители с 12 ракетами «Калибр», передает УНН со ссылкой на оперативное командование «Юг».

Детали

«В Черном море умеренно штормит, что может создавать предпосылки к усилению минной опасности в прибрежной зоне. 11 боевых кораблей вражеского флота маневрируют вблизи побережья Крыма, среди них 2 больших десантных корабля и 3 ракетоносителя с двенадцатью «Калибрами», – говорится в сообщении.

Напомним

10-11 октября россия нанесла массированные удары по территории Украины. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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