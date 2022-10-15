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Украинские военные отбили атаки рф возле 11 населенных пунктов

Украинские военные отбили атаки рф возле 11 населенных пунктов

КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинские военные отбили атаки войск рф возле 11 населенных пунктов на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

По данным штаба, речь идет об атаках возле населенных пунктов Новосадово, Яковлевка, Берестовое, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа.

Добавим

Украинская авиация в течение суток нанесла 30 ударов по позициям войск рф – подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили еще 7 районов сосредоточения российской живой силы и военной техники, а также 5 пунктов управления и 3 склада боеприпасов.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ВСУ
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