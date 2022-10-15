"Эвакуация" крымских музеев на территорию россии будет военным преступлением: Украина призвала ЮНЕСКО отказаться от сотрудничества с рф

КИЕВ. 15 октября. УНН. "Эвакуация" крымских музеев на территорию рф будет военным преступлением, отметили в Минкульте и обратились к ЮНЕСКО с призывом отказаться от сотрудничества с российскими музеями и другими учреждениями, передает УНН.

Детали

Российские власти под предлогом «эвакуации» могут ограбить крымские музеи и учреждения других временно оккупированных территорий Украины. Соответствующий план «внешней эвакуации» из музеев АР Крым на территорию рф предусматривает первоочередной вывоз наиболее ценных предметов, в частности, археологических находок из ценных металлов, отметили в Минкульте.

Такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет соизмерим с ограблением музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно. Действия рф являются нарушением международного права и повлекут как ответственность государства-агрессора, так и уголовную ответственность причастных на национальном и международном уровне. Любой захват, уничтожение или умышленное повреждение религиозных, благотворительных, образовательных, художественных и научных учреждений, исторических памятников, произведений искусства и науки запрещается и должно подлежать судебному преследованию. Об этом говорит статья 56 Положения о законах и обычаях войны на суше (приложение к IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше) 1907 года. Эта конвенция до сих пор действует и обязательна для Украины и рф. россия также является участницей Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года (Гаагской конвенции) и Первого протокола к ней, добавили в ведомстве.

Хотя международное право не стало преградой ни для нынешних руководителей рф, ни для представителей российских музеев и исследовательских учреждений, ответственность оккупантов за разграбление культурного достояния неизбежна. Напомним, что в течение одного только ХХ века россия различными путями присвоила немало ценностей с территории Украины, которые в конце концов оказались в крупнейших российских музеях. А после аннексии Крыма «зачислила» коллекции крымских музеев в свой государственный музейный фонд. Однако сегодня Украина, закаленная в битве за свою территориальную целостность, будет отстаивать и право на возвращение культурных ценностей.

МКИП обращается к ЮНЕСКО и всем международным партнерам с призывом:

- не допустить очередного нарушения международного права государством-агрессором;

- отказаться от сотрудничества с российскими музеями и другими учреждениями;

- принимать меры по противодействию нелегальному трафику культурных ценностей и легализации государством-агрессором незаконно присвоенных ценностей, в частности, под предлогом выставок из фондов российских музеев или из раскопок на оккупированных Россией территориях, совершенных после 2013 года.

Ведь российские культурные проекты могут быть направлены не только на захват культурного пространства («культурная спецоперация», по словам директора Эрмитажа М. Пиотровского), но и на легализацию преступных решений нынешнего политического режима россии, резюмировали в Минкульте.

Справочно

По данным отчетов о деятельности музеев за 2013 год количество музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, оставшихся в музейных учреждениях, расположенных на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя составляло примерно 1 млн 200 тыс. ед. На территории полуострова действовали 26 музеев и 5 историко-культурных заповедников государственной и коммунальной формы собственности (со статусом юридических лиц). 29 юридических лиц, зарегистрированных по адресам украинских музейных учреждений Крыма после 20 февраля 2014 года, незаконно используют в своей деятельности музейные собрания, которые до начала временной оккупации Украины 20 февраля 2014 года постоянно хранились в учреждениях культуры Украины и в соответствии с Законом Украины «О музеях и музейном деле» относятся к государственной части Музейного фонда Украины.