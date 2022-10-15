Двое россиян запросили убежище в Швейцарии: скрываются от "могилизации"

КИЕВ. 15 октября. УНН. Россияне, один из которых выпускник швейцарского вуза, а другой — уроженец Львова, проживающий в Москве, запросили убежище в Швейцарии, чтобы избежать мобилизации. Об этом изданию «Новая газета. Европа» сообщил адвокат Вадим Дроздов, который их консультирует, передает УНН.

Детали

Эти двое стали первыми россиянами, которые обратились в Швейцарию с таким запросом после объявления мобилизации. Адвокат считает, что отказ от мобилизации следует рассматривать как политическое убеждение.

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Ранее

Российские СМИ сообщили в пятницу, что в москве и санкт-петербурге полиция рф вручает мужчинам повестки в рамках объявленной в стране «частичной мобилизации», устраивая облавы.

Напомним

21 сентября российский президент владимир путин объявил о "частичной мобилизации" в рф.