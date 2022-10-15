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Литва предложила союзникам вместе платить за Starlink для Украины

Литва предложила союзникам вместе платить за Starlink для Украины

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Литве призвали сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink или найти альтернативного поставщика, передает УНН со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриелиуса Ландсбергиса в Twitter.

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«Подключение к интернету в Украине слишком важно, чтобы оставить его в руках одного частного лица. Найдем способ сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink или найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад», — написал Ландсбергис.

Дополнение

Сегодня Маск также заявил, что россия пытается "убить" сеть спутниковой связи Starlink, которую используют на фронте.

Ранее компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование Starlink в Украине.

Илон Маск подтвердил отказ финансировать обслуживание станций Starlink в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Литва
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