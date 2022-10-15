Литва предложила союзникам вместе платить за Starlink для Украины

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Литве призвали сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink или найти альтернативного поставщика, передает УНН со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриелиуса Ландсбергиса в Twitter.

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«Подключение к интернету в Украине слишком важно, чтобы оставить его в руках одного частного лица. Найдем способ сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink или найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад», — написал Ландсбергис.

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Сегодня Маск также заявил, что россия пытается "убить" сеть спутниковой связи Starlink, которую используют на фронте.

Ранее компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование Starlink в Украине.

Илон Маск подтвердил отказ финансировать обслуживание станций Starlink в Украине.