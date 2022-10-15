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Болгария обвиняет Россию в масштабной хакерской атаке

Болгария обвиняет Россию в масштабной хакерской атаке

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сайт администрации президента Болгарии подвергся массовой DDoS-атаке, которая не повлияла на контент, но привела к задержке или временному ограничению доступа к сайту. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Bulgarian News Agency.

Детали

Хакеры напали на веб-сайты правительства Болгарии, президента, ключевых министерств и конституционного суда.

Цитата

"Кибер-атака пришла с территории Российской Федерации", - сказал глава Болгарского следственного агентства Борислав Сарафов. По официальной информации, доступ к пострадавшим веб-сайтам был заблокирован или замедлен.

"Это нападение на Болгарское государство", - сказал генерал-прокурор Иван Геев. Он сообщил о серьезной проблеме.

Напомним

Агрессия России против Украины привела к формированию новой антикремлевской международной коалиции, которая будет эффективно противодействовать преступной деятельности РФ в глобальном киберпространстве.

Источник: УНН
Теги: хакеры, Болгария, киберугроза
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