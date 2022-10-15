Киев частично закрыли "антидроновым куполом" - советник мэра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Столица частично закрыта "антидроновым куполом". Об этом сообщил советник мэра Киева Юрий Зозуля и добавил, что "купол" защищает важные объекты, передает УНН.

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"Полноценный купол, я думаю, это года два. Но фрагментарно этот купол уже работает в Киеве. Есть особо важные объекты, которые охраняются уже такими антидронными системами... То есть берется особо важный объект, например, гидроэлектростанция. Дроны - они же не только контролируют периметр, мы знаем, что возможен удар той же ГЭС", - заявил Зозуля в эфире телемарафона.

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По словам советника городского головы, каждый день где-то в каком-то месте появляется элементы этой защиты от дронов.

Зозуля отметил, что создание этих систем требует очень большого финансирования, большого эксперимента.

"... для создания таких систем нужны десятилетия, но мы думаем, что за пару лет справимся. Каждый день что-то новое защищаем. В Киеве и вокруг него", - резюмировал советник мэра.

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