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Нас никто не просит: лукашенко об участии в войне против Украины

Нас никто не просит: лукашенко об участии в войне против Украины

КИЕВ. 15 октября. УНН. белорусский диктатор александр лукашенко в интервью NBC заявил, что их не просят втягиваться в войну рф против Украины, передает УНН.

Детали

«Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае россия, и мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим. Но, видимо, нас не хотят слушать и не хотят услышать», - заявил лукашенко.

Ранее

Минобороны рб заявило в субботу, 15 октября, что в беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными.

Кроме того, лукашенко заявлял, что он и путин договорились о развертывании "совместной региональной группировки войск".

Стоит добавить, что хоть лукашенко и открещивается от участия в войне с Украиной - рф часто использует территорию беларуси для своих ракетных атак.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, война
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