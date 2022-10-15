Не время для "пиратов": как уменьшить шансы подхватить вирус

КИЕВ. 15 октября. УНН. Использование пиратского программного обеспечения или программного обеспечения, полученного из непроверенных источников, может привести к инфицированию вашего устройства, похищению персональных данных и средств, передает УНН со ссылкой на Госспецсвязь.

Простые правила, которые помогут вам обезопасить себя:

- Загружайте программы и приложения только на официальных сайтах разработчиков и в официальных магазинах ПО.

- Используйте только лицензионные версии, или находите бесплатные программы с похожим функционалом других надежных разработчиков.

- Проверяйте с помощью антивируса исполняемые файлы перед их запуском. Потенциально опасными могут быть файлы с расширениями: .exe, .iso, .bin, .ini, .dll, .com, .sys, .bat, .js, .apk.

- Приложения на смартфоны загружайте только из официальных магазинов приложений (Play Market, App Gallery, App Store и Google Play).

- Обращайте внимание на то, какие разрешения требует предоставить приложение при установке. Не всем приложениям для нормальной работы необходим доступ к вашей геолокации или персональной информации.

- Читайте отзывы пользователей, которые уже загрузили приложение. Перед загрузкой обязательно проверяйте информацию о том, кто разработчик и владелец приложения.

- Избегайте загрузок из неизвестных источников.

- Включите запрет установки приложений из непроверенных источников и запрет автоматической загрузки файлов, а для браузера – функцию “каждый раз запрашивать место хранения файла перед загрузкой”. Таким образом, если вы случайно перейдете по вредоносной ссылке, загрузка не начнется автоматически и потребует вашего подтверждения.