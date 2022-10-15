Боеприпасы для "Хаймарсов" и противорадарные ракеты: Зеленский о новом пакете помощи от США

КИЕВ. 15 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал очередную военную помощь Украине от США, пишет УНН.

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Владимир Зеленский прокомментировал военную помощь от США. Новый пакет оборонной помощи от Соединенных Штатов Америки включает технику и оружие стоимостью на 725 миллионов долларов.

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“Боеприпасы для “Хаймарсов” и артиллерии, противотанковое оружие, противорадарные ракеты. Я благодарю президента Байдена, обе партии Конгресса и весь народ США за этот сильный пакет“, — поблагодарил Президент.

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“Мы делаем все, чтобы уменьшить возможности оккупантов, способность российской армии нести террор по украинской земле. Последовательно уничтожаем логистику террористов, их склады и штабы”, — добавил Зеленский.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Джо Байден издал указ, которым уполномочивает госсекретаря Энтони Блинкена в соответствии с законом об иностранной помощи предоставить для Украины "оборонных товаров и услуг Министерства обороны" на сумму 725 миллионов долларов.