Рецепт балаклейских оладий, которые помогли выжить в оккупированном городе

КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинский повар Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram опубликовал видеорецепт балаклейских оладий, которые помогли выжить в оккупированном городе, передает УНН.

Детали

"Балаклейские оладьи. Вы уже наверняка слышали их историю. Когда украинские военные освободили Балаклею, люди выходили их встречать с объятиями и угощать едой, которую имели. Мы все видели то видео. Наталья, предложившая военным оладьи, растрогала тогда всю Украину. Люди, которые были в оккупации, объединялись и должны были готовить себе еду на костре, готовы поделиться последним. Потому что украинцы. И это прекрасно. Я пообщался с Натальей по телефону, чтобы выпытать именно тот аутентичный рецепт ее оладий. Она по телефону рассказывала, а я готовил. Получилось очень тепло и вкусно", - написал Клопотенко.

Рецепт балаклейских оладий

Берете 500 мл кефира, 1-1,5 чайные ложки соды, 320 г муки, 1 столовую ложку растительного масла, 2 столовую ложку сахара и щепотку соли.

Кефир подогреваете и добавляете соду с сахаром. Дожидаетесь пузырьков. Затем добавляете масло и насыпаете муку.

Замешиваете тесто, по консистенции как густая сметана, даете 15 минут постоять и жарите оладьи на растительном масле.

"Потом угощаете наших защитников, если есть такая возможность. Или же семью и соседей, чтобы почувствовать это единство через еду", - резюмировал Клопотенко.