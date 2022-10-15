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Черт с ним: Илон Маск в очередной раз прокомментировал Starlink для Украины

Черт с ним: Илон Маск в очередной раз прокомментировал Starlink для Украины

Илон Маск

Источник: Picture Alliance

КИЕВ. 15 октября. УНН. Американский предприниматель и инженер Илон Маск заявил, что продолжит бесплатно предоставлять Украине спутниковую связь Starlink. Об этом он написал в соцсети Twitter, информирует УНН.

Детали

Илон Маск объявил в субботу, что продолжит оплачивать связь со станций спутниковой связи Starlink, которые он прислал украинцам в виде помощи в войне с Россией.

Цитата

"К черту... Хоть Starlink и теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов из денег налогоплательщиков, мы все-таки просто продолжим финансировать власти Украины", - написал Маск в Твиттере.

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На этой неделе Маск объявил, что прекратит финансирование работы станций спутниковой связи Starlink, которые он подарил Украине в начале войны и очень помогли украинцам, и военным, и гражданским. Он заявил это после того, как украинцы в соцсетях и прессе жестоко поругали его мирные предложения, суть которых заключалась в том, что Украина ради мира должна отдать России захваченные земли.

Напомним

Министерство обороны США получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска о финансировании сети спутниковой связи Starlink, которая используется в Украине.

Источник: УНН
Теги: связь, финансирование, Илон Маск
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