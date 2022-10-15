Стрельба в воинской части на белгородщине: по предварительным данным, 22 человека убиты, 16 - ранены

КИЕВ. 15 октября. УНН. В воинской части российской белгородской области произошла стрельба. По предварительным данным, которые распространяют в Telegram-каналах, 22 человека погибли и 16 - ранены, передает УНН.

Детали

О стрельбе сообщил Telegram-канал Baza, "в Белгородской области неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей. По предварительным данным, есть погибшие и раненые".

Впоследствии в сети начали появляться сообщения, что стрельбу якобы устроили таджики из-за конфликта на религиозной почве.

Как сообщают в соцсетях, стрелков могло быть трое.

По предварительным данным, которые распространяют в Telegram, погибло 22 человека, а пострадало 16. Также по неподтвержденным данным двое из стрелков вероятно были убиты, а одному удалось скрыться.

Также, некоторые российские Telegram-каналы распространяют версии, что среди стрелков могли быть "украинские диверсанты".

Пока официальной информации относительно стрельбы на белгородщине - нет.

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