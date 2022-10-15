100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься, - Зеленский

КИЕВ. 15 октября. УНН. Во время своей вечерней сводки Владимир Зеленский заявил, что 100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься, пишет УНН.

Детали

Общие потери врага только убитыми уже приближаются к 65 тысячам. Именно столько только россиян “отдали свои жизни за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность”.

Цитата

“И по тому, как продолжается российская “могилизация”, можно сказать, что и 100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься”, — сказал Президент.

“Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа – защита санкциями, защита помощью Украине, – только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру”, — добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что “мир станет возможным тогда, когда для России станет невозможным ее террор”.

Напомним

По состоянию на утро 15 октября потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли уже около 64 700 человек, 2524 танков, 242 вертолетов и сотен единиц военной техники.