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Стрельба в воинской части белгородщины: в рф подтвердили и заявили о "теракте"

Стрельба в воинской части белгородщины: в рф подтвердили и заявили о "теракте"

КИЕВ. 15 октября. УНН. В минобороны рф подтвердили стрельбу в воинской части белгородской области и назвали ее "терактом". Кроме того, стрелками, по их данным, являются "граждане одной из стран СНГ", передает УНН.

Цитата

"На полигоне Западного военного округа в белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт.

Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, которые готовятся к спецоперации, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения", - говорится в официальном сообщении.

Добавим

По данным минобороны рф, 11 человек погибли, 15 с ранениями различной тяжести госпитализированы.

"Ответным огнем двое террористов уничтожены", - добавили в минобороны рф.

Ранее

В воинской части российской белгородской области произошла стрельба. По предварительным данным, которые распространяют в Telegram-каналах, 22 человека погибли и 16 - ранены.

Источник: УНН
Теги: Россия, Минобороны, стрельба
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