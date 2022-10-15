Президент заверил, что наступит день, когда Украина сможет сбивать вражеские ракеты и дроны на все 100%

КИЕВ. 15 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заверил, что наступит день, когда Украина сможет сбивать вражеские ракеты и дроны на все 100%, пишет УНН.

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Зеленский рассказал о российских обстрелах Украины за минувшие сутки. В частности, ракетами и иранскими дронами. Часть ракет и дронов сбиты. Но, к сожалению, не все. В результате таких ударов есть разрушения и жертвы.

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“Донбасс, Запорожье, Николаевская, Харьковская, Сумская, Киевская, Днепропетровская и некоторые другие области нашей страны.

“Мы делаем все, чтобы сбивать больше вражеских ракет и дронов, чтобы обезвреживать больше ударных позиций российской армии. И обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на сто процентов”, — рассказал Президент.

Вместе с тем Глава государства поблагодарил всех украинцев, которые оперативно ликвидируют последствия российских террористических ударов: наших энергетиков, работников ГСЧС, коммунальных служб и местной власти, строителей, работников Национальной полиции, чиновников, которые координируют процесс восстановления.

Напомним

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.