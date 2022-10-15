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В Турции горит многоэтажка: объявлена эвакуация: объявлена эвакуация

В Турции горит многоэтажка: объявлена эвакуация: объявлена эвакуация

В Турции горит многоэтажка

Источник: Anadolu Ajansı

КИЕВ. 15 октября. УНН. Издание Anadolu Ajansı сообщает, что в Кадыкёй (Турция) поднялся пожар в многоэтажке, пишет УНН.

Детали

Согласно полученной информации, пожар вспыхнул в 24-этажном доме в жилом районе Кадыкей на азиатском побережье Стамбула. Причину пока не выяснили.

Огонь, который возник на нижних этажах, через сайдинг быстро добрался до верхнего этажа здания. После сообщения в регион были направлены полицейские и медицинские группы, а также пожарные из 4 городов.

В многоэтажке отключили электричество, а людей из соседних зданий эвакуировали. Благодаря напряжённым усилиям пожарных пожар удалось потушить.

Пока в здании продолжается контроль и работы по внутреннему и наружному охлаждению пожарной части. Сообщений о пострадавших и погибших пока не поступало. 

Напомним

Как сообщал УНН, на угольной шахте на севере Турции произошел взрыв, погиб 41 человек.

Источник: УНН
Теги: Турция, пожары
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