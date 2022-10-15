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Российские войска в который раз обстреляли Никополь

Российские войска в который раз обстреляли Никополь

КИЕВ. 15 октября. УНН. Председатель Никопольской райвоенкодминистрации Евгений Евтушенко сообщил об обстреле города оккупационными войсками, пишет УНН.

Цитата

“В настоящее время, снова осуществлен обстрел города Никополь. Масштаб разрушений и наличие пострадавших выясняется”, — написал Евтушенко.

Детали

К тому же Евтушенко рассказал о ситуации в районе.

Из-за обстрелов за сутки в Никополе повреждено более 10 частных и многоквартирных домов, предприятие, офисные помещения, магазины, гаражи, автомобили. Два жителя города госпитализированы с ранениями.

В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах разрушения незначительные — люди не пострадали.

Утром россияне совершили обстрел города Никополь из тяжелой артиллерии. Повреждены 25 жилых домов, почта, храм, административные здания, линии электросети. Пять горожан получили осколочные ранения. Четверо получили амбулаторную помощь, один госпитализирован.

В послеобеденное время армия рф осуществила обстрел территорий Марганецкой ТГ. Предварительно - без жертв.

Добавим

Украинские военные отбили атаки войск рф возле 11 населенных пунктов на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, обстрелы, Никополь
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