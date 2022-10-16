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Оккупанты обстреляли 5 общин в Сумской области

Оккупанты обстреляли 5 общин в Сумской области

КИЕВ. 16 октября. УНН. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области. Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, передает УНН.

Детали

Живицкий сообщил, что за предыдущие сутки в области было 8 обстрелов из артиллерии и минометов - 104 приходи и 1 авиаудар - 6 ракет.

Оккупанты обстреляли: Белопольскую, Шалыгинскую, Великописаревскую, Краснопольскую и Эсманскую громады.

Цитата

“Относительно предварительной информации по Речковской громаде: огонь врага задел еще и территории Николаевской сельской громады. Всего было 5 прилетов из ствольной артиллерии.

Во всех случаях - предварительно, без жертв и разрушений.

Напомним

Оккупанты под вечер обстреляли Никополь.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Сумы и Сумская область, обстрелы
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