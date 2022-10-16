Новости: Война
16 октября 2022, 00:15 • Юрий Свиридюк • 8730
Оккупанты обстреляли 5 общин в Сумской области
КИЕВ. 16 октября. УНН. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области. Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, передает УНН.
Детали
Живицкий сообщил, что за предыдущие сутки в области было 8 обстрелов из артиллерии и минометов - 104 приходи и 1 авиаудар - 6 ракет.
Оккупанты обстреляли: Белопольскую, Шалыгинскую, Великописаревскую, Краснопольскую и Эсманскую громады.
Цитата
“Относительно предварительной информации по Речковской громаде: огонь врага задел еще и территории Николаевской сельской громады. Всего было 5 прилетов из ствольной артиллерии.
Во всех случаях - предварительно, без жертв и разрушений.
Напомним
Оккупанты под вечер обстреляли Никополь.
Источник: УНН
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