В лечебные учреждения города Харькова дали тепло в лечебные учреждения

КИЕВ. 16 октября. УНН. Харьковский городской совет сообщил о подаче тепла в лечебные учреждения административного центра, пишет УНН.

Детали

15 октября, в эфире национального телерадиомарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о подаче тепла в лечебные учреждения города. По его словам, в жилых домах отопление включат, когда будут соответствующие погодные условия.

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«Я благодарен нашим коммунальным предприятиям «Харьковские тепловые сети», «Харьковводоканал» за то, что очень тщательно подготовились к отопительному сезону. Мы переложили почти 200 км магистральных трубопроводов, подготовили котельные. Этот отопительный сезон будет очень сложным, и это не зависит, к сожалению, от нас. Российский агрессор целенаправленно разбивает инфраструктуру. Мы будем делать все возможное и порой невозможное, чтобы его пройти, чтобы у людей в домах было тепло. У нас есть газ, необходимые объемы закуплены», - подчеркнул Игорь Терехов.

Также мэр поблагодарил харьковчан, которые экономно расходуют электроэнергию.

Напомним

Кабинет министров 12 октября перенес даты урегулирования задолженности по разнице в тарифах для тепловиков и поставщиков услуг водоснабжения и водоотведения.