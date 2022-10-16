В Иране произошел пожар в крупнейшей в стране тюрьме "Эвин"

КИЕВ. 16 октября. УНН. В субботу вечером в тюрьме “Эвин” на севере Тегерана произошел крупный пожар; были слышны выстрелы. Об этом сообщила неправительственная организация Iran Human Rights (IHR), базирующаяся в Осло, передает УНН.

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"В субботу вечером наблюдались беспорядки и столкновения. На данный момент ситуация полностью контролируемая, в тюрьме снова спокойствие", - сказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности, которого цитирует агентство.

Детали

Бандиты подожгли склад одежды в тюрьме Эвин, что вызвало пожар. Сообщают о столкновениях между “мятежниками” и работниками.

Сайт Министерства юстиции Mizan Online указывает со своей стороны, что пожар вспыхнул “в результате конфликта между несколькими заключенными, которые имели финансовые судимости и кражи”.

Сообщается о восьми пострадавших.

На фоне видео, транслируемого 1500tasvir, можно было услышать лозунги с призывами к «смерти диктатора».

Это один из лозунгов, которые чаще всего повторяли во время протестов, вызванных смертью Махсы Амини месяц назад. 22-летняя иранская курда умерла 16 сентября, через три дня после ее ареста в Тегеране за якобы нарушение строгого дресс-кода для женщин Исламской Республики, включая ношение чадры, согласно данным полиции морали.

Добавим

В Турции вспыхнул пожар в 24-этажном доме в жилом районе Кадыкьой на азиатском побережье Стамбула. Причину пока не выяснили.