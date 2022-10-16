В ОП отреагировали на решение Илона Маска возобновить поддержку Starlink для Украины

КИЕВ. 16 октября. УНН. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter ответил Илону Маску относительно его финансирования Starlink в Украине, пишет УНН.

Детали

"Ты должен был уничтожить ситхов (вымышленные персонажи из вселенной «Звездных войн» - ред.)... Так ты и сделал... Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит", - написал Подоляк.

Ранее

Министерство обороны США получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска относительно финансирования сети спутниковой связи Starlink, которая используется в Украине.

Но сегодня Илон Маск вчера вечером, что продолжит бесплатно предоставлять Украине спутниковую связь Starlink.