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В ОП отреагировали на решение Илона Маска возобновить поддержку Starlink для Украины

В ОП отреагировали на решение Илона Маска возобновить поддержку Starlink для Украины

Михаил Подоляк

КИЕВ. 16 октября. УНН. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter ответил Илону Маску относительно его финансирования Starlink в Украине, пишет УНН.

Детали

"Ты должен был уничтожить ситхов (вымышленные персонажи из вселенной «Звездных войн» - ред.)... Так ты и сделал... Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит", - написал Подоляк.

Ранее

Министерство обороны США получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска относительно финансирования сети спутниковой связи Starlink, которая используется в Украине.

Но сегодня Илон Маск вчера вечером, что продолжит бесплатно предоставлять Украине спутниковую связь Starlink.

Источник: УНН
Теги: Илон Маск, Михаил Подоляк
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