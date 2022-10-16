Румыния выделила 400 тысяч долларов на оборону Украины по программе НАТО

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что направил властям 4 стран, включая Украину, письма с информацией о выделении им в целом 1,4 млн. долларов в рамках инициатив НАТО. В частности, Украина получила 400 тысяч долларов, пишет УНН со ссылкой на Newsmaker.

Детали

О принятом румынским правительством решении министр Румынии проинформировал и генсека Альянса.

Как сообщается, 21 сентября правительство Румынии приняло решение выделить Молдове, Украине, Грузии и Иордании 1,4 млн. долларов.

В частности, Румыния выделила в трастовый фонд укрепления обороноспособности Молдовы 600 тысяч долларов. Украине в рамках комплексного пакета помощи НАТО-Украина румынские власти предоставили 400 тысяч долларов, Грузии — 300 тысяч долларов, Иордании — 100 тысяч долларов.

Напомним

Более дюжины членов НАТО во главе с Германией запускают проект создания более совершенной европейской системы противовоздушной защиты.