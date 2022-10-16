Первые 500 семей Изюма уже снова имеют в домах газ, — Зеленский

КИЕВ. 16 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил о возобновлении газоснабжения в Изюм. Первые 500 семей города уже снова имеют в домах газ, пишет УНН.

Детали

Президент заверил о восстановительных работах в Харьковской и Донецкой областях, в частности, в Лимане и Святогорске. Власти работают над возвращением социальных и медицинских услуг, энергоснабжения, связи и почты, водоснабжения и газа.

Цитата

“Начали возвращать газоснабжение в Изюм – первые 500 семей города уже снова имеют в домах газ. Только за вчера подключено к газоснабжению более 3 тысяч домов в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах Харьковской области”, — сказал Президент.

Продолжаются работы и на других направлениях.

Напомним

Ранее как сообщал УНН, уже для 10 000 потребителей Изюма восстановили электроснабжение.