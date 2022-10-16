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В Колумбии перевернулся автобус: погибли по меньшей мере 20 человек

В Колумбии перевернулся автобус: погибли по меньшей мере 20 человек

КИЕВ. 16 октября. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли и еще 14 получили ранения в субботу в результате аварии автобуса на дороге между колумбийскими городами Пасто и Попаян. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Изображения на колумбийском телевидении показали, что автобус перевернулся во время аварии рано утром, которая, по словам властей, могла быть вызвана механической неисправностью.

Местные СМИ сообщают, что автобус едва не упал со склона горы, но остановился у барьера. В результате беды 20 человек погибли и еще 14 получили ранения.

Напомним

В начале сентября в Колумбии сообщили, что в Сан-Луисе неизвестные установили бомбу на маршруте полицейской машины. Тогда погибло по меньшей мере восемь человек.

Источник: УНН
Теги: Колумбия, автобусы
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