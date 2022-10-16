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Уганда вводит карантинные меры, чтобы остановить распространение лихорадки Эбола

Уганда вводит карантинные меры, чтобы остановить распространение лихорадки Эбола

Йовери Мусевени

Источник: Reuters

КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Уганды Йовери Мусевени заявил в субботу, что правительство вводит ночной комендантский час, закрывает места отправления культа и развлечения, а также ограничивает передвижение в и из двух районов, пораженных Эболой, на 21 день. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Такие меры, направленные на сдерживание распространения болезни, будут немедленно введены в районах Мубенде и Кассанда в центральной Уганде, эпицентре эпидемии, сказал президент в телеобращении к стране.

Цитата

"Это временные меры для контроля за распространением лихорадки Эбола. Мы все должны сотрудничать с властями, чтобы как можно скорее положить конец вспышке", - сказал глава государства.

Мусевени сказал, что 19 человек умерли после того, как 20 сентября восточноафриканское государство объявило о вспышке смертельной геморрагической лихорадки.

Напомним

Представители органов здравоохранения Ганы и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в июле объявили о первых двух случаях заболевания вирусом Марбург в стране после того, как лабораторные тесты подтвердили более ранние результаты

Источник: УНН
Теги: Эбола, Африка
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