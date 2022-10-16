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Президент рассказал, где на фронте самая тяжелая ситуация

Президент рассказал, где на фронте самая тяжелая ситуация

КИЕВ. 16 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что самая тяжелая ситуация сохраняется в регионе Донбасса, пишет УНН.

Цитата

“Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Тяжелее всего – Бахмутское направление, как и в предыдущие дни”, — отметил Зеленский.

Гарант заверил, что ВСУ на востоке делает всё, чтобы оккупанты чувствовали: у них нет перспектив.

“Кого бы они ни бросили воевать против нас, это для них завершится только поражением”, — добавил Президент.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор в режиме видеосвязи с новым президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Эггер и отметил, что 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на линию разграничения на востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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