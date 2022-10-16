Президент рассказал, где на фронте самая тяжелая ситуация

КИЕВ. 16 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что самая тяжелая ситуация сохраняется в регионе Донбасса, пишет УНН.

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“Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Тяжелее всего – Бахмутское направление, как и в предыдущие дни”, — отметил Зеленский.

Гарант заверил, что ВСУ на востоке делает всё, чтобы оккупанты чувствовали: у них нет перспектив.

“Кого бы они ни бросили воевать против нас, это для них завершится только поражением”, — добавил Президент.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор в режиме видеосвязи с новым президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Эггер и отметил, что 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на линию разграничения на востоке Украины.