Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
11970

Норвежская полиция задержала подозрительного россиянина с фотооборудованием

Норвежская полиция задержала подозрительного россиянина с фотооборудованием
Источник: АР

КИЕВ. 16 октября. УНН. В аэропорту норвежского города Тромсе задержан россиянин. Ему инкриминируют незаконное управление дроном. Об этом информирует УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Полиция изъяла у 51-летнего россиянина большое количество фотографического оборудования, включая беспилотник и несколько карточек памяти. Во время ареста, сделанного 14 октября, мужчина признал, что запускал в Норвегии дрон, тогда как введенные санкции запрещают российским компаниям и гражданам эксплуатировать воздушные суда в воздушном пространстве Норвегии.

Цитата

“Среди изъятых материалов, которые мы заметили, мы увидели фотографии аэропорта в Киркенесе и фотографии вертолета Bell сил обороны”, — говорится в заявлении прокурора Джейкоба Берга. По его словам, полиция добивается решения суда об аресте мужчины на четыре недели.

Обвиняемый сообщил полиции, что накануне въехал в Норвегию через северный пограничный пункт Сторског и направлялся к арктическому архипелагу Шпицберген.

Это второе за неделю задержание граждан России за полеты беспилотных летательных аппаратов в Норвегии; еще один мужчина был арестован на две недели на пограничном переходе Сторског.

Напомним

Россияне, один из которых выпускник швейцарского вуза, а другой — уроженец Львова, проживающий в Москве, запросили убежище в Швейцарии, чтобы избежать мобилизации.

Источник: УНН
Теги: Россия, Норвегия, аресты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.