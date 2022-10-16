Норвежская полиция задержала подозрительного россиянина с фотооборудованием

КИЕВ. 16 октября. УНН. В аэропорту норвежского города Тромсе задержан россиянин. Ему инкриминируют незаконное управление дроном. Об этом информирует УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Полиция изъяла у 51-летнего россиянина большое количество фотографического оборудования, включая беспилотник и несколько карточек памяти. Во время ареста, сделанного 14 октября, мужчина признал, что запускал в Норвегии дрон, тогда как введенные санкции запрещают российским компаниям и гражданам эксплуатировать воздушные суда в воздушном пространстве Норвегии.

Цитата

“Среди изъятых материалов, которые мы заметили, мы увидели фотографии аэропорта в Киркенесе и фотографии вертолета Bell сил обороны”, — говорится в заявлении прокурора Джейкоба Берга. По его словам, полиция добивается решения суда об аресте мужчины на четыре недели.

Обвиняемый сообщил полиции, что накануне въехал в Норвегию через северный пограничный пункт Сторског и направлялся к арктическому архипелагу Шпицберген.

Это второе за неделю задержание граждан России за полеты беспилотных летательных аппаратов в Норвегии; еще один мужчина был арестован на две недели на пограничном переходе Сторског.

Напомним

Россияне, один из которых выпускник швейцарского вуза, а другой — уроженец Львова, проживающий в Москве, запросили убежище в Швейцарии, чтобы избежать мобилизации.