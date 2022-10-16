Зеленский к россиянам: все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь
Владимир Зеленский
КИЕВ. 16 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский в очередной раз напомнил оккупантам, что те могут сохранить себе жизнь — сдавшись в украинский плен. Об этом информирует УНН.
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“Гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне, но кого-то отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь”, — напомнил Зеленский.
Президент подчеркнул, что все, кто продолжает воевать в российской армии или среди наемников против Украины — “такой возможности не имеют”.
"Украина обязательно вернёт всё своё”, — добавил Гарант.
Напомним
Зеленский сообщил, что самая тяжелая ситуация сохраняется в регионе Донбасса. Самое тяжелое – Бахмутское направление, как и в предыдущие дни.
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