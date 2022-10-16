"Орлан-10" и "Оникс": оккупанты атаковали южные рубежи беспилотниками и крылатыми ракетами

КИЕВ. 16 октября. УНН. Оперативное командование “Юг” в сводке за сутки сообщило, что российская оккупационная армия атаковала южные рубежи Украины беспилотниками “Орлан-10” и ракетой типа “Оникс”, передает УНН.

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“Враг продолжал непрерывную аэроразведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Два “Орланы-10” уничтожены нашими “блюстителями” небесного порядка при попытке разведать успехи Сил обороны на правом берегу Днепра”, — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что российская оккупационная армия атаковала Николаевскую область с берегового ракетного комплекса “Бастион” одной крылатой ракетой типа “Оникс” из временно оккупированного Крыма. Обошлось без потерь.

Напомним,

В оккупированном Севастополе из района Казачьей Бухты, где дислоцируется российская 810-я бригада морской пехоты, была запущена ракета, подконтрольные России власти Севастополя заявили о работе ПВО "в тренировочном режиме".