Новости: Война
16 октября 2022, 06:00 • Юрий Свиридюк • 4695
ВСУ за предыдущие сутки уничтожили 14 рашистов и 5 единиц военной техники
КИЕВ. 16 октября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило о полученных трофеях и потерях врага на южном направлении, пишет УНН.
Детали
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 426 огневых задач.
Подтвержденные потери врага составляют:
— 14 рашистов;
— 3 самоходные артустановки;
— гаубица «Мста-Б»;
— станция радиоэлектронной борьбы.
Повреждено 8 единиц техники, среди которых еще 2, самоходные установки и гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника.
Напомним
“Орлан-10” и “Оникс”: оккупанты атаковали южные рубежи беспилотниками и крылатыми ракетами.
Источник: УНН
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