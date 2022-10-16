Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
4695

ВСУ за предыдущие сутки уничтожили 14 рашистов и 5 единиц военной техники

ВСУ за предыдущие сутки уничтожили 14 рашистов и 5 единиц военной техники

КИЕВ. 16 октября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило о полученных трофеях и потерях врага на южном направлении, пишет УНН.

Детали

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 426 огневых задач.
Подтвержденные потери врага составляют:

— 14 рашистов;
— 3 самоходные артустановки;
— гаубица «Мста-Б»;
— станция радиоэлектронной борьбы.

 Повреждено 8 единиц техники, среди которых еще 2, самоходные установки и гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника.

Напомним

“Орлан-10” и “Оникс”: оккупанты атаковали южные рубежи беспилотниками и крылатыми ракетами.

Источник: УНН
Теги: война, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.