ВСУ за предыдущие сутки уничтожили 14 рашистов и 5 единиц военной техники

КИЕВ. 16 октября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило о полученных трофеях и потерях врага на южном направлении, пишет УНН.

Детали

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 426 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют:

— 14 рашистов;

— 3 самоходные артустановки;

— гаубица «Мста-Б»;

— станция радиоэлектронной борьбы.

Повреждено 8 единиц техники, среди которых еще 2, самоходные установки и гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника.

Напомним

“Орлан-10” и “Оникс”: оккупанты атаковали южные рубежи беспилотниками и крылатыми ракетами.