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МИД Китая призвал своих граждан срочно выехать из Украины

МИД Китая призвал своих граждан срочно выехать из Украины

КИЕВ. 16 октября. УНН. МИД Китая призвал своих граждан срочно выехать из Украины из-за “серьезной ситуации с безопасностью”. Об этом информирует УНН со ссылкой на китайское государственное издание Global Times.

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“В связи с нынешней серьезной ситуацией с безопасностью в Украине Министерство иностранных дел Китая и Посольство Китая в Украине призывают граждан Китая в стране усилить меры безопасности и эвакуироваться. Посольство поможет в организации эвакуации нуждающихся”, — говорится в сообщении.

В Twitter американской аналитической группы Open Source Intelligence Monitor опубликованы скриншоты из сообщения на сайте МИД Китая.

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Сообщение МИД появилось накануне начала работы XX съезда Коммунистической партии Китая, на котором, в частности, будут обсуждаться вопросы о сотрудничестве КНР с Россией.

Источник: УНН
Теги: Китай, Украина, эвакуация
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