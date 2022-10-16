КИЕВ. 16 октября. УНН. МИД Китая призвал своих граждан срочно выехать из Украины из-за “серьезной ситуации с безопасностью”. Об этом информирует УНН со ссылкой на китайское государственное издание Global Times.

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“В связи с нынешней серьезной ситуацией с безопасностью в Украине Министерство иностранных дел Китая и Посольство Китая в Украине призывают граждан Китая в стране усилить меры безопасности и эвакуироваться. Посольство поможет в организации эвакуации нуждающихся”, — говорится в сообщении.

В Twitter американской аналитической группы Open Source Intelligence Monitor опубликованы скриншоты из сообщения на сайте МИД Китая.

Министерство иностранных дел Китая сегодня выпустило обновленное Travel Alert с призывом ко всем гражданам Китая, которые в настоящее время все еще находятся в Украине, немедленно покинуть страну в связи с “серьезной ситуацией с безопасностью”. pic.twitter.com/IElkcImMJL — OSINTdefender (@sentdefender) 15 октября 2022

Добавим

Сообщение МИД появилось накануне начала работы XX съезда Коммунистической партии Китая, на котором, в частности, будут обсуждаться вопросы о сотрудничестве КНР с Россией.