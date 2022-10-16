ISW: Россия, возможно, подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников "Араш-2"

КИЕВ. 16 октября. УНН. Россия, возможно, подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников "Араш-2", говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Военные эксперты ссылаются на информацию из российских и украинских телеграм-каналов, в которые "проникли" сведения от неназванных иранских источников. Количество закупленных беспилотников неизвестно.

В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявлял, что беспилотники "Араш-2" обладают уникальными возможностями большой дальности и могут атаковать с баз в Иране такие города в Израиле как Тель-Авив и Хайфа. Однако военные эксперты сомневаются, что российские силы смогут использовать "Араш-2" с большей эффективностью, чем они использовали "Шахед-136".

Также в сводке говорится, что "ЧВК Вагнера", вероятно, продолжает попытки утвердить свое превосходство над минобороны России.

Напомним

Украинские защитники за минувшую ночь уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136 и ударный вертолет российских оккупантов