Оккупанты 88 раз обстреляли украинские позиции в районах более чем 30 населенных пунктов, — Генштаб

КИЕВ. 16 октября. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что российская оккупационная армия 88 раз обстреляла украинские позиции в районах более чем 30 населенных пунктов, передает УНН.

Детали

Начались 235 сутки российского военного вторжения в Украину.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование оборонительных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане в районах более чем 30 населенных пунктов. В частности это – Никополь и Шахтерское Днепропетровской области; Глушковка в Харьковской области; Орехов и Малые Щербаки Запорожской области; Дмитровка - Киевской; Белогорка в Херсонской и Угледар в Донецкой областях.

Напомним

Оперативное командование “Юг” в сводке за сутки сообщило, что российская оккупационная армия атаковала южные рубежи Украины беспилотниками “Орлан-10” и ракетой типа “Оникс”,