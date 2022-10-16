ВСУ отбили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов

КИЕВ. 16 октября. УНН. Генштаб в утренней сводке говорится, что украинская армия отразила атаки российской армии в районе восьми населенных пунктов, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Торское и Спорное на Краматорском направлении, Берестовое, Соледар и Бахмут на Бахмутском направлении и Марьинка, Победа и Невельское на Авдеевском направлении.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили 6 БпЛА и 1 вертолет врага.

Напомним

Российская оккупационная армия 88 раз обстреляла украинские позиции в районах более чем 30 населенных пунктов