Били из "Градов" и тяжелой артиллерии: оккупанты ночью обстреляли Никопольский район

КИЕВ. 16 октября. УНН. Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в области, пишет УНН. Вражеским атакам подвергся Никопольский район.

Детали

Били из «Градов» и тяжелой артиллерии по двум громадам - Никопольской и Марганецкой.

Самое горячее было в Никополе. Туда прилетели более 40 российских снарядов. Ранен 47-летний мужчина.

Обстрел вызвал несколько пожаров. Пожарные их уже потушили. В городе повреждены почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1 500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети.

В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших.

Напомним

Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области. Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области. Оккупанты обстреляли: Белопольскую, Шалыгинскую, Великописаревскую, Краснопольскую и Эсманскую общины.