Китай сообщает о 1026 новых случаях COVID за последние сутки: число заболевших растет

КИЕВ. 16 октября. УНН. Китай сообщил о 1026 новых случаях инфицирования COVID-19 по состоянию на 15 октября, из которых 244 были симптомами, а 782 были бессимптомными, сообщила в воскресенье Национальная комиссия здравоохранения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Новых смертей, как и в прошлый день, не было, количество летальных случаев осталось на уровне 5226. По состоянию на субботу материковый Китай подтвердил 255 773 случаев с симптомами.

Столица Пекин сообщила о 17 симптомах и трех бессимптомных случаях по сравнению с 14 симптомами и тремя бессимптомными случаями предыдущего дня, свидетельствуют данные местных властей.

Шанхайский финансовый центр сообщил о 28 бессимптомных и ноль симптоматических случаев по сравнению с 38 бессимптомными и четырьмя симптомными случаями днем ранее, сообщают государственные СМИ со ссылкой на Шанхайское управление здравоохранения.

Южный технологический центр Шэньчжэнь сообщил о 15 новых локальных инфекций COVID-19 по сравнению с 36 днем ранее, сообщили в органах здравоохранения Гуандуна.

Напомним

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что затяжной COVID "разрушает" жизни, влияет на средства к существованию десятков миллионов людей и наносит ущерб системам здравоохранения и экономикам, призывая страны предпринять "немедленные" и "постоянные" усилия по преодолению "очень серьезного" кризиса.