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Донецкая область: россияне одного гражданского, еще 3 получили ранения

Донецкая область: россияне одного гражданского, еще 3 получили ранения

КИЕВ. 16 октября. УНН. Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о пострадавших от рук оккупантов мирных жителях области, пишет УНН.

Цитата

“За 15 октября россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Еще 3 человека за вчера получили ранения”, — говорится в сообщении.

Как отметил Кириленко, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в области. Вражеским атакам подвергся Никопольский район

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, пострадавшие
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